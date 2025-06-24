سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الصينية بشدة.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 1656ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 54 بيب عن مستواه أمس وكان 1710ر7 يوان بعد ارتفاعه أمس بمقدار 15 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.