 بداية من السبت.. بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بمطروح لمدة 15 يوما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بداية من السبت.. بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بمطروح لمدة 15 يوما

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 3:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 3:37 م

قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه سيتم تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي 2025 - 2026 اعتبارا من صباح السبت المقبل الموافق 27 يونيو الجاري ولمدة 15 يوما.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي، أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الاطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير، وفقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022، على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك.

وشددت على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجوز للطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضافت أن الطالب سيطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.

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