محافظ جنوب سيناء: تخفيض مقابل العائد من النفع للتواجدات المقامة على أراضي أملاك الدولة

وافق اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على المقترح المقدم بشأن تخفيض العائد من النفع للتواجدات المقامة على أراضي أملاك الدولة بعد عام 2012، مؤكدا حرص المحافظة على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

وأشار كمال إلى أن المحافظة مستمرة في دراسة مختلف الملفات المرتبطة بتقنين الأوضاع وتقديم التيسيرات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة وفقا للأطر القانونية المنظمة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخفيض مقابل العائد من النفع للتواجدات المقامة على أراضي أملاك الدولة بعد عام 2012، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وقامت المهندسة نجلاء محمد عبدالحافظ، مديرة مديرية الإسكان، باستعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة المختصة بتسعير أراضي أملاك الدولة، بشأن مراجعة قيم مقابل العائد من النفع المطبقة على تلك التواجدات.

وأوضحت مديرة مديرية الإسكان أن اللجنة قامت بمراجعة القيم المطبقة خلال السنوات السابقة، ودراسة الأسس والمعايير التي استندت إليها عملية التقدير، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المقيمين بهذه التواجدات، باعتبارهم من الفئات التي تستوجب الدعم والتيسير في ظل الأعباء المعيشية الراهنة.

وأضافت أن اللجنة انتهت إلى وضع آلية مناسبة لتخفيض مقابل العائد من النفع بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الاجتماعي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بما يسهم في تشجيعهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.