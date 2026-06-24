مدير مستشفى بني سويف الجامعي: استقبال 190 ألف مستفيد وإجراء 9 آلاف عملية خلال 6 أشهر

أعلن الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، استقبال أكثر من 190 ألف مريض خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الرعاية الطبية المقدمة، ويؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها المستشفيات الجامعية بين أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف أنه تم إجراء 9 آلاف عملية جراحية خلال ستة أشهر، بما يعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والتمريضية والفنية، فضلا عن جاهزية المستشفيات للتعامل مع مختلف الحالات المرضية والحرجة، مشيرا إلى أن المستشفيات تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث للبنية التحتية والأجهزة الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد أن إدارة المستشفيات تضع على رأس أولوياتها تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة، والتوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى، فيما تواصل مستشفيات جامعة بني سويف جهودها لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال توفير أحدث الخدمات الطبية والعلاجية، والارتقاء بمستوى الأداء بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق حياة صحية أفضل للمواطنين، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وكشفت الإحصائيات عن استقبال العيادات الخارجية نحو 123 ألفا و300 مريض بمختلف التخصصات الطبية، فيما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 66 ألفا و500 حالة على مدار الساعة، بالإضافة إلى حجز وعلاج 15 ألفا و600 حالة بالأقسام الداخلية والرعايات المختلفة، وإجراء نحو 9 آلاف عملية جراحية تنوعت بين العمليات الطارئة والعمليات المجدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مستشفيات الجامعة وقدرتها على تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد على المستشفيات يعد مؤشرا واضحا على ثقة المرضى في الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة.

وأوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن المستشفيات تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم أكثر من 50 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، الأمر الذي ساهم في تقديم خدمات طبية متخصصة لآلاف المرضى، مؤكدا استمرار العمل على تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء بما يحقق أعلى مستويات الجودة.