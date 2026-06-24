الصين تستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي لأقوى جهاز كمبيوتر

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أصبحت الصين صاحبة أقوى جهاز كمبيوتر "سوبر كمبيوتر" معروف في العالم لأول مرة منذ 2017 وفقا لتصنيف توب 500 الصادر أمس.

يوجد جهاز الكمبيوتر الصيني فائق القوة المعروف باسم لاين شاين في المركز الوطني للكمبيوتر فائق القوة بمدينة شنشن جنوب الصين. وأزاح الجهاز الصيني الجهاز الأمريكي إل كابتن عن المركز الأول كأقوى جهاز كمبيوتر معروف في العالم.

يذكر أن قائمة توب 500 لأقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم تصدر مرتين شهريا وتصنف أقوى أجهزة الكمبيوتر المعروفة وفقا لمؤشر أداء قياسي. تم الكشف عن أحدث إصدار للقائمة خلال المؤتمر الدولي للكمبيوتر فائق القوة بمدينة هامبورج الألمانية.

ويستطيع الكمبيوتر الصيني لاين شاين العمل بسرعة 2.198 إكسافلوب أي يستطيع أداء أكثر من ألفي تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، في حين تصل قدرة الجهاز الأمريكي إل كابتن الموجود في معمل لورانس ليفرمور الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 1.809 إكسافلوب.

تستخدم أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة في تطبيقات مثل إعداد نماذج للتغير المناخي وأبحاث المواد والتطوير الصناعي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تصنيف توب 500 مؤشر على التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة.

وتحتل الولايات المراكز الثاني والثالث والرابع بأجهزة الكمبيوتر إل كابتن وفرونتاير وأوروا، وفي المركز الخامس جاء الكمبيوتر الألماني جوبيتر بوستر الموجود في مركز يوليش للأبحاث.