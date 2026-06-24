محافظ بني سويف يوجه بحلول فورية لشكاوى المواطنين ويقرر دعماً للحالات الإنسانية

واصل اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وذلك بحضور أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية المعنية، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى بشأن الحاجة إلى إنشاء سور تعلية أو حاجز على جانب الترعة الملاصقة للطريق، حفاظًا على سلامة المارة وطلاب مدرسة عزبة حلمي للتعليم الأساسي، ووجه بدراسة الطلب بشكل عاجل من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الري، لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن توفير عوامل الأمان.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية دلاص بناصر بشأن عدم إصدار رقم جلوس لنجلته المقيدة بالصف الثالث الثانوي التجاري، رغم انتظامها في الدراسة وسداد المصروفات المدرسية، ما حال دون دخولها امتحانات نهاية العام، حيث أوضحت مديرية التربية والتعليم أن رسوم استمارة دخول الامتحان تم سدادها بعد غلق موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من الوزارة، وأنه تم التواصل مع الجهات المختصة بالوزارة وجارٍ انتظار الرد، فيما وجه المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي تقصير.

وفي قطاع مياه الشرب، تابع المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية طوة بمركز ببا بشأن وجود رائحة بمياه الشرب، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم فحص الشكوى والكشف على خطوط المياه بالمنطقة، وتبين وجود تلف ببعض القوائم، وتم غلق المياه مؤقتًا واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، كما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أنه تم المرور على الموقع ورصد برايز تالفة وإزالة أسباب الشكوى.

كما بحث المحافظ شكوى إحدي المواطنات من قرية إشمنت بمركز ناصر بشأن تجمع المياه أسفل منزلها، حيث أوضحت شركة المياه أنه تبين من العينة التي تم أخذها أنها مياه صرف صحي وليست ناتجة عن تسريب بخط مياه، وأوصت بضرورة كسح الخزانات التقليدية بالمنطقة لخفض منسوب المياه، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مركز ناصر بالتنسيق مع الشركة بعمل كسح جماعي للمنطقة وفصل الخدمة "بشكل مؤقت" لتحديد طبيعة ومصدر المياه بشكل دقيق، ومن ثم اتخاذ الإجراء الفني اللازم لحل المشكلة.

وعلى صعيد الحالات الإنسانية، وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لمدة 6 أشهر لإحدى السيدات من بندر بني سويف تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة، مع تكليف مدير مكتبه بمتابعة حالتها مع مديرية الصحة لتوفير العلاج اللازم. كما قرر صرف مساعدة مالية لمدة ستة أشهر لإحدى الحالات من مركز بني سويف، والتي تتقاضى معاش تكافل وكرامة وليس لديها دخل ثابت، ولديها نجل من ذوي الإعاقة الذهنية يحتاج إلى مستلزمات رعاية خاصة، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.