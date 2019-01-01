المجر تتسلم أول دفعة من دبابات ليبارد الألمانية

تسلمت المجر اليوم الجمعة أول شحنة من أربع دبابات مستعملة من طراز ليبارد - 2 الألمانية الصنع لاستخدامها في التدريبات ، بحسب وزير الدفاع المجرى تيبور بينكو.



وقام ممثلو شركة كراوس مافى فيجمان بتسليم رمزي لمفاتيح الدبابات ليبارد – 2 إيه 4 في ثكنات عسكرية فى بلدة تاتا الواقعة على بعد 70 كيلومترًا شمال غربى بودابست.



وقال وزير الدفاع "حلم العديد من الجنود من أطقم الدبابات يتحقق اليوم".



ومن المتوقع وصول ثمانية دبابات ليبارد مستعملة أخرى إلى المجر بحلول نهاية العام الحالى ، مع تسليم 44 دبابة ليبارد 2 إيه 7 الجديدة اعتبارًا من عام 2023 وما بعده .