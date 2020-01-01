غريب: جاهز للسفر إلى إنجلترا لإقناع ليفربول السماح لصلاح بالمشاركة في الأولمبياد

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، استعداده للسفر إلى إنجلترا وتحديدا إلى ليفربول، لإقناع إدارة النادي الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب بالتخلي عن محمد صلاح، خلال فترة مشاركة الفراعنة بأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها لمدة عام بسبب كورونا لتقام 2021.

وأحتفل صلاح خلال الساعات الماضية مع زملائه بصفوف ليفربول في ملعب الأنفيلد، بلقب الدوري الإنجليزي، والذي حسمه الريدز لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ8 جولات كاملة.

وقال غريب في تصريحات لقناة النهار:" سنبذل محاولات كبيرة من أجل تواجد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا".

وأضاف:" نضغط بقوة ونحاول مع ليفربول لضم صلاح في الأولمبياد، ولكن من الوارد أن يرفض النادي طلبنا".

وأكمل:" في حالة رفض ليفربول تواجد صلاح معنا في طوكيو، سأكون جاهزًا للسفر بنفسي إلى هناك لإقناعهم بالتخلي عنه خلال تلك الفترة، نظرًا لأهمية تواجده مع المنتخب الأوليمبي".

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، بمخاطبة عدد من الاتحادات لإقامة مباريات ودية مع منتخبي البرازيل والأرجنتين.