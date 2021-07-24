أفغانستان تفرض حظر تجوال لمنع وصول طالبان إلى المدن الكبرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون أمنيون اليوم السبت إن الحكومة الأفغانية ستفرض حظرا للتجوال في 31 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 لمنع تسلل طالبان إلى المدن الكبرى في الوقت الذي يسعى فيه المسلحون للسيطرة على عواصم المقاطعات في البلاد.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن الرئيس الأفغاني أشرف غني أصدر قرارا بحظر التجوال ليلًا من الساعة 10 مساء حتى 4 صباحا.

وصرح ضياء ضياء المتحدث باسم الوزارة بأنه نظرا لأن الجماعات المتورطة في الإرهاب والتدمير تنشط بشكل أساسي في الليل، قرر المسؤولون فرض حظر تجوال ليلي لمنع الناس من التنقل.

وأضاف ضياء أنه لم يتم استثناء سوى ثلاث مقاطعات فقط من حظر التجوال، هي العاصمة كابول وننجرهار في الشرق وبانجشير في الشمال الشرقي.

ولم يتضح على الفور كيف ستتعامل قوات الأمن مع الاستثناءات، على سبيل المثال في حالات الطوارئ. وقال ضياء إن حظر التجوال سيكون تدبيرا مؤقتا.

ويأتي التطور الجديد مع استمرار القتال الدامي بين متمردي طالبان والقوات الموالية للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

ويسعى مقاتلو طالبان للإطاحة بالحكومة الأفغانية وإقامة نظام إسلامي صارم، وقد كثف المسلحون هجماتهم منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب في أيار/ مايو.

وكشف استطلاع أجراه مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأسبوع الماضي أن طالبان تسيطر بالفعل على أكثر من نصف مناطق أفغانستان.