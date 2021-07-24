الصين تلغي رحلات جوية والدوام بالمدارس والأسواق مع اقتراب إعصار إن- فا

قررت السلطات الصينية إلغاء الرحلات الجوية في بعض المدن شرق البلاد، اليوم السبت، وأمرت سفن الشحن بالخروج من المنطقة مع تحرك إعصار "إن- فا" باتجاه البر الرئيس بعد هطول أمطار على تايوان.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن إدارة الأرصاد الجوية بمقاطعة تشجيانغ، جنوب شنغهاي، أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل المقاطعة بعد ظهر غدٍ الأحد أو مساء اليوم، بينما قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن العاصفة تعرضت لرياح بلغت سرعتها 155 كيلو مترا في الساعة ،مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 191 كيلو مترا في الساعة.



وأمرت السلطات الصينية بإغلاق المدارس والأسواق والشركات في تشجيانغ، بينما أشارت إلى أن حركة المرور على الطرق ستعلق عند الضرورة، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).



وأشارت "شينخوا" إلى أن سفن الحاويات الكبيرة أجليت من ميناء "يانغشان" في شنغهاي، أحد أكثر مراكز الشحن ازدحاماً في العالم،وأعلنت إدارة الموانئ الصينية إن سرعة الرياح قبالة الساحل كانت من 89 إلى 102 كيلو مترا في الساعة (55 إلى 65 ميلاً في الساعة) وستتسارع، بينما توقفت خدمة القطارات في أجزاء من منطقة "دلتا" نهر اليانغتسي حول شنغهاي من السبت ويستمر التوقف حتى الخميس المقبل.



وقالت صحيفة "تشجيانغ ديلي" عبر موقعها الإلكتروني إن المطار في مركز المقاطعة هانغتشو، جنوب غرب شنغهاي، ألغى 90 بالمائة من الرحلات الجوية ليوم غد الأحد، ومن المتوقع إلغاء مزيد من الرحلات يوم الاثنين، فيما تسبب الإعصار "إن- فا" في حدوث أمواج عالية وأمطار غزيرة في تايوان الصينية ولكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.