عمرو أديب: باقيلي سنة بالكتير وأبطل إعلام

أرجع الإعلامي عمرو أديب، عدم ظهور مذيعين جدد إلى عدم وجود إدارة حريصة على استمرار عمل الشباب، ومتابعتهم لعملية تطورهم، كما حدث معه خلال عمله بشبكة «أوربت».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «ليه مفيش مذيعين جداد، ومن فترة هما للأسف على قلبكم نفس المذيعين وأنتم متضايقين منهم حتى، لأن الله حباني بناس قالت لي اشتغل، نيلت الدنيا اشتغل، طلعت على الهوا وغلطت اشتغل».

ولفت إلى أن إدارة «أوربت» أصرت على استمراره في العمل حتى تحول من تقديم برنامج أسبوعي، إلى تقديم برنامج يومي، مدينًا بالفضل إلى المخرج السعودي الراحل عبدالله باجسير.

وتابع: «علمني وسابني على راحتي، قال لهم يا جماعة الخير هذا الولد هو كده سيبوه محدش يضايقه، أعزي عائلته ومن يعرفهم وكل التلاميذ، أنا أحد تلاميذه وفضله على راسي العمر كله».

واستنكر منح بعض الأماكن فرصة للأشخاص 3 أو 4 أشهر فقط للاختبار، مختتمًا: «التليفزيون خبرات، لغاية دلوقتي بغلط وبتلخبط ولحد دلوقتي بعمل مشاكل أنا مش عبقري أوي، بقالي سنة بالكتير وأبطل إعلام، ده لو كملتها كمان»، بحسب تعبيره.