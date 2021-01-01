المهرجان القومي للمسرح يعلن أسماء لجنة تحكيم عروض الدورة الـ15

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة عشرة التي تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" خلال الفترة من 24 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.

وتضم أسماء لجنة تحكيم العروض المسرحية: الفنان محمود الحديني رئيسا، وعضوية كل من: الفنان كمال أبورية، والناقد عبد الرازق حسين، والمخرج حسن الوزير ، والدكتور محمد سعد، والفنانة رجوي حامد، والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد مقررا، ومحمد عبد السلام أمين سر اللجنة .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق اليوم الأحد 24 يوليو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس المقبل على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن، المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.