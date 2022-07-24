فريق طبي بجامعة طنطا ينجح في استخراج سيخ حديدي من صدر عامل

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا في استخراج سيخ حديدي من جسم عامل اخترق جسده من جهة اليمين بين الكتف والرأس، واستقر بصدره إثر سقوطه عليه أثناء تأدية عمله بإحدى شركات المقاولات.



وأوضح الدكتور محمد حنتيرة، القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال الحالة تم استدعاء الفريق الطبي المتكامل المشكل من كل التخصصات الجراحية المعنية بمثل تلك الحالات وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى استقرار حالته بالعناية المركزة الجراحية بمستشفى الطوارئ.



من جانبه أشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بكفاءة ومهارة الفريق الجراحي الذي تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المريض، مشيدًا بسرعة التعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى لاستقبالها، موجهًا بتوفير الرعاية الصحية للمريض حتى يتماثل للشفاء.



وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا تعمل بكامل جاهزيتها لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا.



أوضح الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، أن الجراحة استغرقت 5 ساعات، وأن الفريق الطبي يضم كلا من الدكتور محمد العيسوي المدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد حسن عبد العاطي المدرس المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد بدوي المدرس المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الدكتور شريف طارق الطبيب المقيم بذات القسم، ومن قسم جراحة القلب والصدر الدكتور محمد الجارية المدرس بالقسم، والدكتورة سمر محمد المدرس المساعد بذات القسم، ومن قسم التخدير الدكتورة فاطمة السماحي المدرس المساعد، والدكتور أحمد البرادعي الطبيب المقيم، وكان استقبل الحالة الدكتور أحمد النواجي المدرس المساعد بقسم الطوارئ.