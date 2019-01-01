تنطلق غدا الإثنين، أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد- 19 كنموذج"، والذي ينعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار التعاون والشراكة بين الجامعة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن تنظيم المؤتمر يندرج في إطار التعاون القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، موضحة أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد- 19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية، مع التركيز على مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر مشاركة مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، مع تخصيص حيز هام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإيلاء محاور خاصة للمرأة والطفل، وكذا لفئات معينة في المجتمع ككبار السن وذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.

ويشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برئاسة ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والإسكوا.