تنظيم ورشتي عمل لدعم البحث العلمي والنشر الدولي في تجارة طنطا

نظمت كلية التجارة بجامعة طنطا، اليوم، ورشتي عمل بعنوان "النشر الدولي للأبحاث العلمية في المجلات العالمية"، و"المداخل الفلسفية في البحث العلمي" تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في قاعة المؤتمرات بالكلية بالتعاون مع وحدة تسويق الخدمات الجامعية تحت إشراف الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها الدكتور رياض عيد أستاذ التسويق والتجارة الإلكترونية بجامعة طنطا وجامعة الإمارات العربية المتحدة، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.



يذكر أن الدكتور رياض عيد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة برادفورد (المملكة المتحدة) في عام 2003، عمل بجامعة ولفرهامبتون بإنجلترا لمدة عشر سنوات ثم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤسس ورئيس التحرير الحالي لمجلة International of Journal Customer Relationship Marketing and Management، وأيضًا هو رئيس التحرير الحالي لمجلة International Journal of Disruptive Innovation in Government.



ونشر د. عيد أكثر من 100 بحث في المجلات الرائدة ذات التصنيف العالمي المرتفع، وتم إدراج اسمه في قائمة أعلى 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، طبقًا لتصنيف جامعة ستامفورد الأمريكية لعام 2021.



ومن جانبه، صرح الدكتور هاني الشامي، عميد الكلية، بأن جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكي تدعم منظومة البحث العلمي وتسعى لمواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية، ودعم شباب الباحثين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية.



وأكد الدكتور كمال عكاشة أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة ودعم رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء البحث العلمي وزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية ذات معامل التأثير المرتفع.



واستعرض الدكتور رياض عيد، خلال ورشتي العمل، أهمية النشر الدولي ومواصفات البحث العلمي المعد للنشر وأهدافه وأهميته والقواعد العامة التي يجب مراعاتها في الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية، بهدف الارتقاء بمواصفات الأبحاث المنشورة، مشيرًا إلى أهمية تحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة على النشر الدولي، وأيضًا ضرورة دمج مناهج البحث العلمي للوصول إلى النتائج المرجوة من الأبحاث العلمية المقدمة للنشر الدولي.