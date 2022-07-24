 رفع 600 حالة إشغال بنطاق 4 مراكز في البحيرة - بوابة الشروق
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رفع 600 حالة إشغال بنطاق 4 مراكز في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 12:52 م
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية لرفع جميع الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات أسفرت عن رفع 600 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع 445 حالة إشغال طريق مخالف بشوارع مدينة دمنهور، و80 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، بالإضافة إلى 50 حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص و25 حالة برشيد.

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