تأجيل تظلم حسام مؤنس على منعه من التصرف في أمواله لجلسة 28 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل التظلم المقدم من حسام مؤنس، ناشط سياسي، على أمر منعه من التصرف في أمواله، لجلسة 28 أغسطس لضم المستندات.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

وفي 28 أبريل الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.