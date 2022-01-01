وزير الشؤون الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية

يصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى دمشق اليوم الأحد، في زيارة رسمية، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا".



وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد زار الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري، وشارك في مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر والتقى الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومسؤولين آخرين.



وذكر بيان رسمي في حينه أن "المحادثات الثنائية أفضت إلى اتفاق الطرفين على تعزيز التشاور في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة المتعلقة سواء بالتعاون بين البلدين أو بالعمل العربي المشترك".



وكان لعمامرة كشف عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها بلاده في نوفمبر المقبل.