الأعرجي يعتذر عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة بالعراق

أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مساء اليوم الأحد إعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة من قبل قوى الإطار التنسيقي الشيعي.

وذكر الأعرجي في بيان صحفي "منذ تسعة أشهر والعملية السياسية تشهد إنسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار التنسيقي التي رشحت إسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن إعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً الشكر لكل الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا".

وأضاف" نأمل من الإطار التنسيقي أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

ولم تحسم قوى الإطار التنسيقي الشيعي صاحبة الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي موقفها بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بسبب الخلافات الكبيرة بين قوى الإطار.

ولم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.