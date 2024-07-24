إلغاء 462 رحلة جوية وجميع خدمات القطارات في تايوان مع اقتراب إعصار جيمي

أدى إعصار "جيمي" إلى إلغاء 462 رحلة جوية، صباح اليوم الأربعاء، فيما أعلنت إدارة السكك الحديدية في تايوان تعليق جميع خدمات القطارات، اعتبارا من ظهر اليوم.

وذكرت إدارة الطيران المدني أنه اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، تم إلغاء 201 رحلة دولية وعبر مضيق تايوان و261 رحلة داخلية ، كما تم تأجيل 14 رحلة جوية، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

كما ألغت شركتا "تشاينا إيرلاينز" و"إيفا إيرويز" وهما أكبر شركات طيران في تايوان، أكثر من 70 رحلة جوية، بمافي ذلك بعض الرحلات من وإلى "انتشيون" و"جيمبو" في كوريا الجنوبية وفوكودا في اليابان وجاكرتا في إندونيسيا وشنغهاي وهونج كونج ومكاو بالإضافة إلى بالاو.

كما أعلنت إدارة السكك الحديدية التايوانية اليوم الأربعاء تعليق جميع خدمات القطارات التابعة لها بجميع أنحاء تايوان، اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء حتى 12 صباح غد الخميس.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرا لعدة مناطق في تايوان قبل وصول إعصار جيمي، وذلك في ظل استمرار الاعصار في التقدم نحو المياه شرق الجزيرة.