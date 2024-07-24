نتنياهو يرد على اتهام إسرائيل بقتل المدنيين عمدا ويزعم: نتواصل معهم للخروج من طريق الأذى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل بأنها تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد.

وفي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، رد نتنياهو بأن قواته بعثت برسائل وأنزلت منشورات وأجرت مكالمات هاتفية لإخراج المدنيين من طريق الأذى.

وادعى أن حركة حماس تضع المدنيين الفلسطينيين في محل الخطر، زاعما أنها تطلق النار من المدارس والمستشفيات والمساجد، وادعى أن الحركة تطلق النار على الفلسطينيين أنفسهم عند محاولة الهروب من مناطق القتال.

ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر أن مقتل أي مدني يعتبر مأساة، مدعيا أن هذا الأمر يمثل لحماس استراتيجية.

ورأى أن حماس تريد قتل الفلسطينيين لتشويه صورة إسرائيل في الإعلام العالمي وأن يتم الضغط عليها لإنهاء الحرب قبل أن تفوز بها، وفق تعبيره.

وقال إن وقف الحرب دون تحقيق أهدافها سيمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها، زاعما أنه لن يسمح بذلك بغض النظر عن الضغوط.