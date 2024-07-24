زعيم المعارضة الإسرائيلية: خطاب نتنياهو بالكونجرس مخجل ولم يتطرق لصفقة التبادل

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب إلقاء الأخير كلمته أمام الكونجرس.



وقال لابيه عبر حسابه على "إكس": " من العار أن يتحدث نتنياهو ساعة كاملة دون أن يقول إنه ستكون هناك صفقة تبادل للرهائن".



وفي خطاب له أمام مجلس الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، قال نتنياهو إن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب زعمه.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".