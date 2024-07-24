تواصل المظاهرات الاحتجاجية على خطاب نتنياهو المرتقب في الكونجرس

واصل المئات من النشطاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، المظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة بحق الأبرياء منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وتنفيذ جرائم لا توصف ضد الأطفال والنساء، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما تظاهر نشطاء داخل مبنى "كانون" الذي يضم مكاتب أعضاء مجلس النواب للاحتجاج على دعوتهم لنتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس في ظل استمرار العداون على غزة، في وقت أعلن فيه العديد من أعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطي مقاطعتهم لحضور الخطاب.

واعتقلت الشرطة العشرات من المحتجين، في حين من المتوقع أن يشارك الآلاف من النشطاء في مظاهرات ضخمة في محيط مبنى الكونغرس (الكابيتول)، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع خطاب نتنياهو.