مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن الهجمات الروسية التي استهدفت أهدافا في أنحاء أوكرانيا أوقعت قتلى ومصابين.

وأصيب شخصان على الأقل في هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على مدينة خاركيف ومستوطنة في ضواحي المدينة، حسبما قال حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق " تليجرام".

وتردد أن دمارا لحق بالمنازل ومنشأة صناعية و اسطبل للخيول. كما دمرت عدة سيارات.

وقصفت وحدات المدفعية الروسية عدة مناطق في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا. كما أصيبت سيدة هناك.

وقال الحاكم فاديوم فيلاشكين إن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرين أمس الثلاثاء في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا نتيجة لقصف المدفعية الروسية وقذائف الهاون ، خاصة على بلدة ليمان.

وقالت الإدارة الإقليمية إن سيدة لقيت حتفها، وجرى نقل سيدة أخرى للمستشفى بعد هجوم المدفعية الروسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم اعتراض 17 من بين 23 طائرة مسيرة قتالية روسية خلال الليل.