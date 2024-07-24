إعلام عبري: إسرائيل تعتزم إبلاغ مصر بموافقتها على سحب قواتها من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستبلغ مصر بموافقتها على سحب قواتها من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قولها إن «وفدا إسرائيليا سيبلغ مسئولين مصريين بالموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا».

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت إسرائيل مصر، أمس الثلاثاء، أن وفدا أمنيا سيصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لبحث عدة نقاط في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس.

وتتمسك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

ومؤخرًا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعارض بشكل قاطع استخدام معبر رفح كأداة لتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في القاهرة: «إن مصر تعارض بشكل قاطع استخدام معبر رفح البري أداة لتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».