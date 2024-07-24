الخارجية الروسية: موسكو لا تثق في كييف فيما يتعلق بالمحادثات المحتملة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تثق في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يتحدث عن مفاوضات محتملة مع روسيا فيما يتعلق بـ"خطة سلام".

وقالت في مؤتمر صحفي "لا أحد يثق به.. الجميع يفهمون تماما أن هذا رجل يحرف أي شيء، يستطيع أن يكذب، يستطيع أن يتخلى عن كل شيء، حيث تخلى حتى عن شعبه، حيث ألقى حرفيا بالشعب الأوكراني على مذبح لتقديم القرابين".

وتابعت زاخاروفا "لم يتم فعل أي شيء. ليس من جانب زيلينسكي أو إدارته أو أي فرع من الحكومة، وليس من جانب المسؤولين الغربيين لإلغاء القانون الذي يمنع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا.. نحن نسمع الكثير من الكلمات، ولكن في الأساس لا نرى أي أفعال، ما عدا حقيقة أن زيلينسكي يواصل قتل مواطنيه الأوكرانيين".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن زاخاروفا قولها إن زيلينسكي ورعاته الغربيين يرغبون في القيام بمحاولة جديدة"لترويج ما يسمى بصيغة السلام التي كانوا يحاولون دون جدوى فرضها حرفيا على الجميع، لضم عدد كبير من الدول في مناقشتها تحت ادعاءات كاذبة".

وأضافت "لا يوجد جديد في نية نظام كييف وداعميه الغربيين، لإعادة تأهيل أنفسهم لما يسمى بقمة السلام الفاشلة.. نفهم أن هذه المحاولات ستستمر. وخلف هذا توجد رغبات لفرض صيغة زيلينسكي على مجموعة كبيرة من الدول.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مرونة" زيلينسكي غير المتوقعة بشأن محادثات سلام محتملة مع روسيا "يمكن أيضا ربطها بالانتخابات الأمريكية".