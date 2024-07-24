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أعلن مطار تريبوفان الدولي، المطار الرئيسي في نيبال للرحلات الدولية والمحلية، تعليق كل خدماته، وذلك بعد حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 18 شخصًا.

ونقلت «رويترز» عن مسئولين محليين في نيبال، الأربعاء، قولهم إن 18 راكباً لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة اشتعلت فيها النيران بعد انزلاقها عند الإقلاع من مطار تريبهوفان في العاصمة كاتماندو.

ووفقاً لصحيفة «كاتماندو بوست»، فإن الطائرة التي تديرها شركة طيران Saurya المحلية كانت متجهة إلى منتجع بوخارا، وتحطمت عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن الطائرة انقلبت بعد اصطدام طرف جناحها بالأرض خلال إقلاعها.

وكان على متن الطائرة 19 شخصاً، بينهم أفراد من الطاقم.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإنه تم انتشال 18 جثة من موقع التحطم، فيما نُقل الطيار إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.