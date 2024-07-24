قال رمضان المطعني، مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن 19 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود تحركت من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وأشار المطعني، خلال تغطية حية، إلى «رفض 10 شاحنات من إجمالي عدد الشاحنات التي توجهت للمعبر اليوم»، قائلًا إن «هذه الشاحنات كانت تحمل ملابس ومنظفات».

وذكر أن «معبر كرم أبو سالم استقبل 9 شاحنات فقط خاصة بالمساعدات الإنسانية، ما بين معلبات وبعض الخضروات، ولم تفرغ بقية هذه الشاحنات حمولتها حتى هذه اللحظة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ292 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و110 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفًا و145 شهيدًا و90 ألفًا و257 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.