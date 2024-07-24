قيادي بارز من حركة الشباب يسلم نفسه في جنوب غرب الصومال

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سلم قيادي بارز في صفوف "ميليشيا الخوارج" نفسه إلى الجيش الوطني المتمركز في مدينة بولى مرير بمحافظة شبيلى السفلى في جنوب غرب الصومال.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأربعاء ، يدعى القيادي الذي سلم نفسه عبدي محمد عاريي والمعروف بـ"عبدالرشيد"، مشيرة إلى أنه يعد من أخطر القيادات وعمل في صفوف ميليشيا الخوارج لمدة 14 عاماً.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.



