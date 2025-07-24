فيدان: مفاوضات روسيا وأوكرانيا تتقدم نحو التوصل لنتائج

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن "لبنة أخرى أضيفت إلى بناء إرادة مشتركة" بين روسيا وأوكرانيا على طريق حل الأزمة خلال مفاوضات إسطنبول التي قال إنها "تتقدم في اتجاه بناءً أكثر وموجها نحو الخروج بنتائج".

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، فجر الخميس، عقب الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني الذي استضافته إسطنبول مساء الأربعاء.

وأوضح فيدان أن إسطنبول استضافت الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إطار جهود تركيا لإحلال سلام دائم بالمنطقة، معربًا عن شكره للأطراف لثقتها بتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وبشأن نتائج المحادثات، قال فيدان: "تقرر خلال المحادثات اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بتبادل أسرى الحرب ورفات الجنود، وعودة المدنيين والأطفال إلى بلديهما بشكل متبادل، وتم التوصل إلى اتفاق لتبادل مجموعة أخرى من أسرى الحرب، لا يقل عددهم عن 1200 من الجانبين".

وأضاف: "كما ناقش الوفدان أيضًا الخطوات الممكنة لتكثيف المحادثات الفنية بشأن وقف إطلاق النار وتقريب مواقفهما".

وأكد فيدان أن الأطراف قررت العمل على فكرة إنشاء مجموعات عمل معنية بالمسائل السياسية والإنسانية والعسكرية، مضيفًا: "بشكل عام، يسعدنا ملاحظة أن المفاوضات تتقدم في اتجاه بناءً أكثر وموجهاً نحو الخروج بنتائج".

وشدد الوزير التركي على أن المفاوضات مسار يجب أن يدار بصبر، وأن كل إنجاز جديد يقرب الأطراف خطوة من السلام.

وأردف: "أضيفت لبنة أخرى إلى بناء الإرادة المشتركة للأطراف على طريق الحل".

وأشار فيدان إلى أن اهتمام المجتمع الدولي ودعمه للمحادثات التي عقدت في إسطنبول برعاية تركيا، هو أيضا "انعكاس للشوق إلى السلام على المستوى العالمي".

وبيّن أن تركيا التي تسعى إلى الوصول لحل منذ اليوم الأول للحرب، ستواصل العمل من أجل إحلال السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

والأربعاء، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، عبر الاجتماع ثلاثي، تركيا- روسي- أوكرانيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو ويونيو الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.