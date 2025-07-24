ظهير بوركينا فاسو ينتقل إلى لوريان الفرنسي

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أعلن نادي لوريان الفرنسي اليوم الخميس تعاقده مع ظهير أيسر بوركينا فاسو ارسين كواسي، البالغ من العمر 20 عامًا.

وانضم كواسي للفريق من صفوف اجاكسيو بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وشارك كواسي في 24 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وقال المدافع البوركينابي، الذي سيرتدي القميص رقم 43 للموقع الرسمي للوريان: "الانضمام إلى لوريان يمنحني انطباعا جيدا للغاية، وخطوة كبيرة في مسيرتي الشابة".

وأضاف: "لوريان ترك انطباعا رائعا عندي الموسم الماضي، والانضمام إليه في دوري الدرجة الأولى دلالة ثقة كبيرة من إدارة النادي.. لا أطيق الانتظار لمعرفة زملائي الجدد واكتشاف الأجواء في ملعب الفريق".