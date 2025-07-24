الزمالك يعلن خضوع حسين لبيب لعملية جراحية

أعلن نادي الزمالك خضوع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لعملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية شهر مايو الماضي، استدعت حصوله على راحة في المنزل، ثم سافر بعدها إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية هناك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب نادي الزمالك في بيان رسمي: «أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة».

وأضاف: «تكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله».

واختتم البيان: «يعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم».