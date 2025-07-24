الكرملين: لم نتوقع تحقيق أي تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو لم تتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نتوقع أي تقدم. من غير المرجح حدوث تقدم. كما ترون، أكد أمس، ميدينسكي (رئيس الوفد الروسي في المحادثات الروسية الأوكرانية) عقب الجولة الثالثة وجود تباين جذري في وجهات النظر بشأن مسودات مذكرات التفاهم التي تم تبادلها سابقًا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف أن جدول الأعمال الذي اقترحته روسيا في المحادثات مع أوكرانيا يهدف إلى عمل جوهري، ويمكن أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وتابع: "قدم رئيس الوفد الروسي في المحادثات الروسية الأوكرانية، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، أمس، جدول الأعمال الذي اقترحه الجانب الروسي تفصيليًا. جدول الأعمال بنّاء ومحدد، ويهدف إلى عمل جوهري، يمكن أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة. وبعد ذلك، يمكن مناقشة تنظيم الاجتماعات".

وأشار بيسكوف إلى أن "المقترحات المقدمة من الجانب الروسي محددة وبناءة وضرورية لمواطني كلا البلدين: سواءً لمواصلة تبادل الأسرى أو عودة المدنيين المحتجزين كرهائن".

وتابع: "بالنظر إلى أنه، في ظل هذه الظروف المعقدة لأوكرانيا، من المستحيل توقع أي تقدم فوري، فمن المحتمل أن يكون من المفيد تقييم مناقشة هذه المجموعة من المواضيع الإنسانية، وكذلك صياغة الجانب الروسي لمقترح محدد لتشكيل ثلاث مجموعات عمل يمكنها بدء التواصل عن بعد. أنتم تدركون أن التواصل عن بعد يمكن أن يكون مكثفًا ومنتظمًا بقدر استعداد الأطراف له. من هذا المنظور، هذا أمر إيجابي".

وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، أمس الأربعاء، في قصر سيراجان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة.