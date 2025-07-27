تطلق جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة غدا الاثنين مبادرة قومية بعنوان "حتى تعود الطيور.. لا للصيد الجائر" فى بحيرة ناصر والواحات المصرية، وذلك بقاعة أمين الرافعى بالدور الثالث بنقابة الصحفيين.

وتأتي هذه المبادرة في اطار التصدي لممارسات الصيد الجائر في بحيرة ناصر وعدد من المناطق البيئية الحساسة في الواحات المصرية، بما يسهم في الحفاظ على الطيور المهاجرة والمقيمة، وتعزيز فرص التحول نحو السياحة البيئية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية على أهمية هذه المبادرة فعندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي، وذلك لأن ما نحميه على أرضنا يمتد أثره إلى العالم كله.

من جهته، أوضح الدكتور خالد النوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن المبادرة تسعى لتسليط الضوء على المخاطر البيئية والاقتصادية الناتجة عن الصيد غير القانوني، ودعم سياحة الطيور كأحد مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات واعدة في هذا المجال يجب استثمارها بطريقة تحترم الحياة البرية وتضمن استدامتها.