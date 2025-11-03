مصادر عسكرية سودانية: الجيش يؤمن مدينة الأبيض وتوجه صوب بارا

أفادت مصادر عسكرية سودانية، بأن مدينة الأبيض، شمال كردفان، تم تأمينها عسكريًا من قبل الجيش.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة العربية، إن القوات المسلحة السودانية سيطرت على عدة قرى في تخوم المدينة أيضاً.

وأضافت أن الإمدادات التموينية لمدينة الأبيض تتدفق بصورة طبيعية، نافية "وجود حركة نزوح كبيرة من المدينة كما يروج له".

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الجيش والقوات المتحالفة معه تتقدم نحو مدينة بارا، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال الأبيض، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، موضحة أن الجيش أكمل حصار بارا.

وأشارت إلى أن طائرات الجيش قصفت مواقع تمركز الدعم السريع ومخازن أسلحة في مدينة أم بادر شمال كردفان في الجهة الغربية المتاخمة لإقليم دارفور.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أمس أن أكثر من 1200 شخص نزحوا من محليتي بارا وأم روابة في ولاية شمال كردفان خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أن النازحين توزعوا على عدد من المناطق داخل محلية شيكان بشمال الولاية، إضافة إلى محليات الدويم وتندلتي وكوستي وربك في ولاية النيل الأبيض.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف فروا من ولاية شمال كردفان مع اتساع الصراع.