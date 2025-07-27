 وزير الطاقة الإسرائيلي: ليس هناك حصانة لأي من عناصر حماس لا في غزة ولا خارجها - بوابة الشروق
الأحد 27 يوليه 2025 2:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الطاقة الإسرائيلي: ليس هناك حصانة لأي من عناصر حماس لا في غزة ولا خارجها

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 2:31 م

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة أجراها مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ليس هناك حصانة لأي من عناصر حماس، "لا في غزة ولا خارجها".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن كوهين القول إن "أي شخص قيادي في حماس، أو من عناصر الحركة، ليس لديه ضمانات بالحصانة، لا في غزة، ولا في أي مكان آخر في العالم".

وتأتي تصريحات كوهين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت "الخيارات البديلة" لتحرير الرهائن - والتي كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وآخرون، أشاروا إليها بعد انهيار المحادثات - يمكن أن تشمل اغتيالات مستهدفة خارج غزة.

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