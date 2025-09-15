صحة غزة توجه نداء استغاثة إلى الأردن بسبب النقص الحاد في وحدات الدم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، نداء استغاثة عاجل إلى الأردن، لإرسال وحدات دم لإنقاذ المصابين.

وقال الوزارة في بيان، إنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية قيادةً وشعبًا، على مواقفها التاريخية المشرفة في إسناد الشعب الفلسطيني، ومبادراتها الإنسانية التي لم تتوقف يومًا عن دعم صمود أهالي قطاع غزة.

وحذّرت الوزارة من أنّ خدمات بنوك الدم في قطاع غزة مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة نتيجة النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته.

وأضافت أن القطاع الصحي يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم ومكوناته لتلبية احتياجات المرضى والجرحى، في ظل تزايد الإصابات والعمليات الجراحية الطارئة.

وذكر البيان: «تناشد الوزارة أشقاءها في المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة إرسال وحدات دم بشكل عاجل لإنقاذ حياة المصابين والجرحى الذين هم بأمسّ الحاجة إليها».

كما تدعو إلى تزويد القطاع الصحي بأكياس الدم وأدوات نقل الدم وفحصه، والتي وصل رصيدها في مخازن المختبرات إلى (صفر)، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وتابعت: «نثق بأن الاستجابة العاجلة من أشقائنا في الأردن ستشكل طوق نجاة لآلاف المرضى والجرحى، امتدادًا لمواقف المملكة المشرّفة والداعمة للشعب الفلسطيني».