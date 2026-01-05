الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة

علّق الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، الاستجابة لنداءات إزالة الأخطار الناجمة عن المباني المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي، في ظل نفاد الوقود ونقص معدات الإنقاذ.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن طواقمه نجحت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، في إزالة أخطار الكتل والأسوار الإسمنتية من نحو 3445 مبنى ومنزلا متضررا، كانت تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

وبيّن أن قرابة 1560 نداء استغاثة لا تزال معلّقة لمبانٍ متضررة من القصف، مشيرًا إلى أن هذه المباني ما زالت تشكّل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، في وقت يعجز فيه عن الاستجابة لتلك النداءات حاليًا.

وأعرب عن أسفه الشديد لعدم قدرته على تلبية نداءات الاستغاثة، مرجعًا ذلك إلى نفاد معظم كميات البنزين وتلف عدد كبير من المعدات في المحافظات، لافتًا إلى أن الإمكانيات المتوفرة أصلًا محدودة، ولم تكن تغطي أكثر من 30% من إجمالي النداءات.

وحذّر الدفاع المدني من أن آلاف المواطنين المقيمين في هذه المباني إلى جانب نازحين يقطنون في خيام بمحاذاتها، باتوا يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم في ظل توقف الاستجابة للنداءات الإنسانية.

ودعا الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "تحمّل مسئولياتها والعمل على تلبية متطلبات الاستجابة الإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال كميات كافية من الوقود والمعدات اللازمة لتمكين طواقم الإنقاذ من أداء واجبها الإنساني والأخلاقي".

وكان الدفاع المدني أعلن، في نهاية نوفمبر الماضي، توقف ما يقارب 50% من خدماته فعليًا، نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات، ما أدى إلى تعطّل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى آلاف المباني الخطرة والمتضررة، وهدّد بتوقف عمليات البحث والانتشال بشكل كامل.