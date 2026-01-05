وزير الخارجية: نتطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.. معربا عن التطلع لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي، اليوم، جورج ايلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حيث قدم وزير الخارجية، التهنئة لرئيس البنك على توليه مهام منصبه الجديد.

وثمن وزير الخارجية خلال اللقاء دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلا عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة، نحو تقديم الدعم للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأفارقة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك في ظل المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية حاليا للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إمكاناتها الواسعة في المجالات اللوجستية والصناعية والزراعية المختلفة، مرحبا بالإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالقاهرة، بما يعكس الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق المصالح المشتركة لدول القارة الإفريقية.