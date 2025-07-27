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واصلت البورصة المصرية الارتفاع، وتحقيق المكاسب ومستويات جديدة، وقفزت اليوم الأحد بنسبة فاقت ما حققتها خلال الجلسات الاربع في الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.3%، ووصل إلى مستوى 34554.24 نقطة.

وبلغت مكاسب البورصة الأسبوع الماضي 0.9%.

ويرى محللون ان خفض سعر الفائدة، وتوقعات بمزيد من الخفض من أسباب الارتفاع.

كما أن أسعار الأسهم لا تزال عند مستويات انخفاض كبيرة.

وقاد صعود اليوم، سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي (26%)، حيث ارتفع بنسبة ملحوظة هي 3.25%، ووصل إلى 94.99 جنيه.

بينما هبط سعر مجموعة طلعت مصطفى بصورة ملحوظة أيضا، بنسبة 1.59٪، ووصل إلى 54.6 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري بنسبة 16.19٪.