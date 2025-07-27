حسن الرداد يطمئن جمهوره بعد إصابته في مباراة كرة قدم: الحمد لله أنا بخير

طمأن الفنان حسن الرداد جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم بالساحل الشمالي، جمعت عددًا من الفنانين ولاعبي الكرة، من بينهم أحمد حسام ميدو، ومحمد السبكي نجل المنتج أحمد السبكي.

وقال الرداد في تصريحات خاصة: "الحمد لله أنا بخير الآن بعد ما تلقيت العلاج اللازم"، مشيرًا إلى أنه تعرض لشد في العضلة الخلفية وتمزق في رباط الأنكل، ما تطلب خضوعه لجلسات علاج طبيعي وفترة راحة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بحسب تعليمات الطبيب المعالج.

وأضاف، أن الطبيب منعه تمامًا من ممارسة أي نشاط رياضي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن التحميل على رباط الأنكل حتى أثناء المشي يسبب له مشكلة، وهو ما أثر على طريقة حركته بشكل ملحوظ.

ورغم الإصابة، أكد حسن الرداد أنه يتحسن تدريجيًا ويتابع حالته أولًا بأول مع الأطباء لضمان الشفاء التام قبل العودة إلى نشاطه الفني.

ومن المنتظر أن يبدأ حسن تصوير فيلمه الجديد "طه الغريب" فور عودته من الساحل الشمالي واستعادة لياقته بشكل كافٍ. الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، ويشارك في إنتاجه أحمد السبكي، ويخرجه عثمان أبو لبن الذي تعاون معه من قبل في فيلم "توأم روحي".