الكهرباء للمواطنين: لا تستخدموا تلك الأجهزة في أوقات الذروة

شدد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أهمية ترشيد الاستهلاك، بعد تحقيق الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت، أقصى ارتفاعًا في الأحمال عبر تاريخها، والذي وصل إلى 38 ألفًا و800 ميجاوات.

وناشد المواطنين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك للتيار، كغسالات الملابس والسخانات ومواتير المياه في أوقات الذروة.

ودعا المواطنين إلى ضبط درجة حرارة أجهزة التكيف على 25 أو أعلى، لتقليل استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، أكد نجاح الوزارة في الحفاظ على تأمين الشبكة الموحدة، واستقرار التيار الكهربائي، واستمرارية التغذية الكهربائية، رغم ارتفاع الأحمال أمس، إلى مستوى غير مسبوق.

وأشار إلى أن حدوث الأعطال أمر وارد، مؤكدًا حرص الوزارة على سرعة الاستجابة، والتعامل الفوري مع العطل، وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع البلاغات، والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عمل العام الماضي، تقوم على تحسين جودة التغذية الكهربائية، ودعم قدرات الشبكة الموحدة على كل الجهود، وتطبيق خطة صيانة شاملة ومتكاملة بأعلى معايير الجودة، والتواصل مع المواطنين لشرح أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق معايير كفاءة الطاقة.

ونوه أن المشكلة التي تواجه الوزارة هي دخول وخروج أحمال غير مخططة وغير منظمة بطرق غير شرعية على الشبكة، والمعروفة باسم «سرقة التيار الكهربائي»، والتي قد تكون بقدرات عالية في بعض المناطق.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 800 ميجاوات في يوم واحد.

وذكرت أن «الشبكة الموحدة للكهرباء حققت أمس السبت، أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات، بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي».