قُتل شاب في العقد الثاني من العمر، على يد آخر، إذ سدد له طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك عقب نشوب خلافات بينهما على أولوية المرور على كوبري القرية بكفر الزيات.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب مشاجرة بين شابين، استُخدمت فيها الأسلحة البيضاء بدائرة القسم، أسفرت عن إصابة شاب بإصابات بالغة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، ورجال المباحث الجنائية، تحت إشراف العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين وجود جثة لشاب يُدعى "أ.ع.ع"، يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد تلقيه طعنة نافذة بالقلب من آخر بسبب أولوية المرور من على كوبري القرية.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بقيادة المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، تعرض الشاب لطعنات بواسطة سلاح أبيض "سكين"، مما أودى بحياته، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وبتقنين الإجراءات الجنائية، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة كفر الزيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.