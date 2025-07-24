الشرطة الأمريكية تبحث عن دب هاجم امرأة أثناء تنزهها بولاية آلاسكا

أفادت شرطة ولاية آلاسكا الأمريكية بأن دبا بنيا هاجم امرأة أثناء تنزهها على ممر شهير للمشاة في حي يقع على منحدر تل بمدينة أنكوراج بالبولاية ، ولا تزال السلطات تبحث عن الدب.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كريستوفر بارازا، إن أفراد شرطة الولاية استخدموا مروحية لنقل المرأة من ممر باشير إلى المستشفى، مضيفا أن الإصابات التي تعرضت لها لا تعتبر مهددة للحياة.

وأوضح بارازا أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، اتصلت بخدمة الطوارئ 911 حوالي الساعة 3 مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وأبلغت المجيب أنها تعرضت لهجوم من دب على بعد نحو ميلين (2ر3 كيلومترات) داخل الممر، في منطقة ستكاجين هايتس، مضيفا أنها أخبرت السلطات بأنها غير قادرة على المشي.

وقال بارازا إن المرأة تحدثت مع المسؤولين عبر الهاتف لمدة تقارب الساعة، وكانت تخبرهم بمكان وجودها أثناء استخدامهم طائرات مسيرة في محاولة لتحديد موقعها.

وأبلغت المرأة المسؤولين بأن الدب فر هاربا بعد أن هاجمها، وإنها لم تتمكن من رؤية الاتجاه الذي سلكه.

وأفاد بارازا بأن إدارة الأسماك والحياة البرية في ولاية ألاسكا قامت بإغلاق المنطقة وتباشر حاليا عمليات البحث عن الدب.