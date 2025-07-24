 بعد 30 عاما من الغموض.. تحديد هوية رجل عُثر على جثته في نهر المسيسيبي - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 6:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

بعد 30 عاما من الغموض.. تحديد هوية رجل عُثر على جثته في نهر المسيسيبي

د ب أ
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 5:48 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 5:49 ص

تم التعرف أخيرا على هوية رجل عُثر على جثته في نهر المسيسيبي جنوب سانت لويس عام 1994، بعد أن قامت السلطات بنبش رفاته لجمع عينات جديدة من الحمض النووي.

وفي أحدث قضية يتم حلها بفضل التقدم في تقنيات الحمض النووي، أعلنت شرطة مقاطعة جيفرسون في ولاية ميزوري، يوم الثلاثاء، أن الرجل الذي كان يُعرف سابقا باسم "جون دو" هو بيني ليو أولسون من مدينة إدواردزفيل، وهي ضاحية تقع على الجانب الشرقي من النهر في ولاية إلينوي /نحو 24 كيلومترا شمال شرق سانت لويس/.

وذكرت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش أن المسؤولين لا يشتبهون في وجود شبهة جنائية في القضية.

وقالت أخته غير الشقيقة، كاثرين هيستون، للصحيفة بعد أن علمت أن أولسون توفي منذ أكثر من ثلاثة عقود: "كنا نعلم أن شيئا ما لا بد أنه حدث، لكنك لا تعرف الحقيقة أبدا". وأضافت: "لو كان حيا اليوم، لكان عمره 76 عاما".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك