تم التعرف أخيرا على هوية رجل عُثر على جثته في نهر المسيسيبي جنوب سانت لويس عام 1994، بعد أن قامت السلطات بنبش رفاته لجمع عينات جديدة من الحمض النووي.

وفي أحدث قضية يتم حلها بفضل التقدم في تقنيات الحمض النووي، أعلنت شرطة مقاطعة جيفرسون في ولاية ميزوري، يوم الثلاثاء، أن الرجل الذي كان يُعرف سابقا باسم "جون دو" هو بيني ليو أولسون من مدينة إدواردزفيل، وهي ضاحية تقع على الجانب الشرقي من النهر في ولاية إلينوي /نحو 24 كيلومترا شمال شرق سانت لويس/.

وذكرت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش أن المسؤولين لا يشتبهون في وجود شبهة جنائية في القضية.

وقالت أخته غير الشقيقة، كاثرين هيستون، للصحيفة بعد أن علمت أن أولسون توفي منذ أكثر من ثلاثة عقود: "كنا نعلم أن شيئا ما لا بد أنه حدث، لكنك لا تعرف الحقيقة أبدا". وأضافت: "لو كان حيا اليوم، لكان عمره 76 عاما".