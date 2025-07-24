أشاد رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، برد فعل حركة حماس الفلسطينية على اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بعد يوم واحد فقط من انتقاده للحركة بسبب سلوكها في المفاوضات.

وكتب بحبح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدمت حماس صباح اليوم ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن نشر القوات وتبادل الأسرى".

واضاف" كان رد حماس صادقًا وإيجابيًا. الآن، على إسرائيل الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار. الجميع ينتظر الفرج. لقد اكتفى سكان غزة من القتل والدمار والجوع"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة "حماس" الفلسطينية الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع وتدرسه حاليا.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن رد "حماس" يحمل تفاؤلا وتحسنا ملحوظا عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزي ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.