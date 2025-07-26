رئيس وزراء الصين يحذر من احتكار الذكاء الاصطناعي ويدعو لتعاون دولي

ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، أن بلاده ستقود إنشاء منظمة دولية لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك، سعيا لضمان عدم استئثار عدد محدود من الدول والشركات على هذه التكنولوجيا التي تغير العالم.

وقال لي تشيانج، أمام مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنجهاي، اليوم السبت، إن الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر تتراوح بين فقدان الوظائف على نطاق واسع إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تتطلب من الدول العمل معا لمعالجتها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتابع ثاني أكبر مسئول في بكين خلال القمة التكنولوجية السنوية الأهم في الصين أن هذا يعني المزيد من التبادلات الدولية.

ولم يذكر لي أي دولة في خطابه القصير الذي ألقاه في بداية الحدث.

لكن مسئولين تنفيذيين ومسئولين صينيين استهدفوا جهود واشنطن الرامية إلى الحد من قطاع التكنولوجيا في الدولة الأسيوية، بما في ذلك فرض قيود على تصدير رقائق شركة إنفيديا كورب التي تعد حيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي.