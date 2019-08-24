أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة عن وصول الأجهزة والمعدات المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) من أدوات فنية ورياضية وعلمية غدا الأحد لدعم المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار وصولها على مدار أسبوعين.

وأكد المحافظ - في بيان له اليوم السبت- أن مكتب (اليونسيف) يقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، لتوفير أجهزة ومعدات دعم الأنشطة المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، لافتا إلى تشكيل لجنة تتولي استلامها وتوزيعها على المدارس للاستفادة منها في دعم الأنشطة التعليمية.

ووجه المحافظ مديري المدارس والتوجيهات الفنية المتخصصة بتعظيم الاستفادة من هذه الأجهزة والمعدات في دعم الأنشطة التعليمية وتشجيع المواهب في مختلف المجالات.. كما وجه المسئولين عن التربية والتعليم بتوجيه الأجهزة والمعدات إلى المدارس مباشرة لسرعة الاستفادة منها مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة العريش التعليمية محمود الكاشف أنه سيتم توزيع الأجهزة والمعدات بداية بمدارس إدارة العريش وعددها نحو 60 مدرسة ابتدائية، بمعرفة لجنة يشارك فيها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة، لافتا إلى استكمال باقي المدارس الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية تباعا.