الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجان العلمية الجديدة لترقية الأساتذة





11 معيار لتقييم الأساتذة.. و 70% نسبة تغيير الأعضاء باللجان القديمة





وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري الشهري، على تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الجديدة 2019-2022 والتى تشمل 131 لجنة علمية لـ 123 تخصص علمى، وبلغت نسبة لجان العلوم الأساسية 66% من إجمالى العدد الكلى، و34% من اللجان للعلوم الإنسانية، وشملت عناصر التقييم الجديدة 11معياراً.

وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم السبت، على تمثيل الجامعات المختلفة في عضوية اللجان العلمية، وأشار إلى أن هناك 814 عضوا جديدا تم ضمه لعضوية اللجان بنسبة تغيير بلغت 70% من إجمالى عدد الأعضاء بهذه اللجان.

وأضاف أن عدد مقررى اللجان الجدد بلغ 98 مقررا من إجمالى عدد المقررين البالغ 131، وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر القادم، وسوف يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير القادم، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذى يرغب فى الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020.