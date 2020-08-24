أسامة هيكل: تعاملنا مع كورونا في ضوء الحفاظ على الصحة وعدم الإضرار بالاقتصاد

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن أزمة فيروس كورونا تم التعامل في ضوء محددين رئيسين وهما: كيفية الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم إلحاق ضرر بالاقتصاد في ظل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن الدولة تعاملت في أزمة كورونا بشفافية، وكانت تنقل للمواطنين الأنباء بشكل مستمر بعد الاجتماعا؛ درءًا للشائعات.

وتابع: «اتفقنا على نشر بيان وزارة الصحة اليومي الخاص بفيروس كورونا في تمام الساعة 8 مساءً يوميا، وإذا تأخر البيان قليلا تنتشر الشائعات ولكن مع الالتزام بموعد نشر البيان أصبح المواطن طرفا في إدارة الأزمة عن طريق التصدي للشائعات».